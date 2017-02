¿Y si todos hicieran como los estibadores?

¿Tienen razón los estibadores en sus reivindicaciones y en sus métodos? Qué más da. Eso no es lo importante. Hay que ver más allá y darse cuenta de durante los próximos meses nos vamos a jugar cosas mucho más importantes y ésta movilización actual está siendo muy significativa respecto a contra quién se está jugando realmente y hasta dónde están dispuestos a llegar. Por cierto que de las razones de la movilización de los estibadores no se habla en los medios, no sea que más de uno piense que a lo mejor tienen razón. No sea que más de uno piense, en líneas generales. De hecho, cada vez que se habla de una huelga en los medios jamás se explican las razones de la misma y no siempre son huelgas de "privilegiados" sino que también se silencian los motivos de las huelgas de los servicios municipales de limpieza o de los conductores del Metro. ¿Cuándo es "salvaje" una huelga o movilización? ¿Cuando jode de verdad y puede funcionar? Por lo visto hay que movilizarse sin molestar al patrón ni a los clientes ni a los proveedores. Movilicémonos repartiendo besos en la boca o tocando el pito durante 15 minutos en la puerta de la sede patronal más próxima. Cuando se haya ido el periodista que hace la foto, nos vamos. Eso es una movilización civilizada. Es gracioso oír hablar de los "intolerables privilegios" de los estibadores. ¿Cómo que intolerables? ¿Esos privilegios no están en alguna normativa que alguien ha firmado? ¿Hay leyes o convenios vigentes intolerables? ¿Por qué son intolerables los sueldos de los estibadores pero no lo son los sueldos de muchos banqueros, cargos políticos y dirigentes de grandes empresas, que son muy superiores en muchísimos casos?

A veces es fácil escribir artículos en Laboro. En este caso solo ha sido necesario copiar textualmente algunas partes del artículo " ¿Y si todos hicieran como los controladores? ", publicado en el lejano 2010, y cambiar "controlador" por "estibador" y "suspensión de vuelos" por "huelgas en los puertos". El resultado es el que tienes encima de estas líneas, en color azul y es obvio que funciona. En aquella ocasión de los controladores aéreos el gobierno era del PPSOE rojo, antes de tomarse la pastillita azul. Ahora el gobierno es del PPSOE azul con el apoyo del PPSOE rojo porque ya se ha tomado la pastillita azul y al mezclar rojo con azul les ha salido el morado por otro lado.

Pues bien, ahora se avecina una huelga de estibadores portuarios, que también es un sector clave porque de ellos depende el tráfico portuario de mercancías. ¿Que por qué la huelga de los estibadores? Qué más da. No va de eso este artículo. Quien quiera mayor información puede acceder aquí. Para empezar una huelga no es para quejarse de presuntas ilegalidades laborales porque para eso no te vas a la huelga sino al juzgado. Se puede hacer una huelga por ejemplo para reivindicar el mantenimiento del salario o con mayor razón aún para conservar los puestos de trabajo. Para eso precisamente son las huelgas, nos ha jorobado, porque no hay que olvidar que estando en huelga ni se cobra ni se cotiza, que más de uno no sabe ni eso y en la tele normalmente también se olvidan de decirlo. Para algo están también los servicios mínimos. Ya dijo también el TS que la huelga en servicios estratégicos o huelga neurálgica sólo es ilícita cuando con ella se tiene la intención dolosa de paralizar el proceso productivo, pero es lícita si no hay intención de impedir la actividad de los demás trabajadores (STS 3/4/91).

Recordad que en aquella ocasión de los controladores aéreos llegaron a militarizar las torres de control de los aeropuertos, declarar el estado de alarma -que nunca antes había sido declarado- y acusar a los controladores de sedición, como si fueran sargentos chusqueros. Incluso llegaron a usar el arma definitiva, como el anillo único de Sauron, que fue decir que por culpa de los controladores ¡habían tenido que cambiar la fecha de un partido del Barça! Así que no sería de extrañar que en los próximos días vierais una repetición de la jugada pero con los estibadores y su huelga:

En todos los informativos te contarían que los estibadores cobran muchísimo. Concretamente el pasado viernes, cuando fracasó la primera reunión de los estibadores con el gobierno, ya dijeron en el informativo de la Sexta que los estibadores cobran hasta 60.000€. Curiosamente en el de Antena 3 de la misma hora les habían subido el sueldo hasta 100.000€. Más curiosamente aún, en las dos cadenas se les olvidó decir el "desde" en lo que se refiere a salarios. Porque puestos a decir solo el "hasta", ¿por qué no dicen que los trabajadores de los bancos cobran hasta 4,88 millones de euros anuales de salario? Eso sería igual de cierto. Además no se trata de que los estibadores cobren mucho o cobren poco sino que sencillamente cobran lo que tienen pactado. ¿No es eso lo que quieren los liberales? ¿No es evidente que precisamente lo que quieren evitar es que haya colectivos unidos que consigan cobrar mucho ejerciendo con fuerza sus derechos constitucionales a la negociación colectiva y a la huelga ? A ver si va a resultar que los ultraliberales no quieren que los trabajadores cobren lo que pacten sino que pacten lo que cobren, que no es lo mismo. Además de que curiosamente en la Constitución Española se dice que todo trabajador tiene derecho a la huelga. No dice que solo lo tengan los que cobren poco. ¿Y poco comparado con quién? No olvidemos el truquito del del salario medio.

Veríais numerosas entrevistas con trabajadores de los puertos contando lo que les han coaccionado los huelguistas.

Ya puestos. ¿Por qué no militarizar los puertos? Si ya lo hicieron con los aeropuertos. ¿Por qué no? Les meten dos braguetas y una corbata o dos fragatas y una corbeta o como se diga y se enteran de quién manda.

También es curioso que estén diciendo que el gobierno no quiere perjudicar a los estibadores sino que Europa les obliga bajo amenaza de sanción, porque es que hay una sentencia europea que dice que no sé qué. La curiosidad es que se les olvide hablar de las variadas sentencias europeas laborales favorables a los trabajadores que ha habido en los últimos años y que el gobierno no ha trasladado a la legislación española. El caso más claro es el de la reciente sentencia sobre las indemnizaciones de trabajadores temporales. Esa no tienen prisa por aplicarla en el ET porque supondría aumentar la indemnización por fin de contrato temporal hasta los 20d/año, es decir la misma que la de despido objetivo. Es mejor esperar a que el TS se lo arregle o inventarse alguna otra salida, pero sin prisas. Además ha habido bastantes otras sentencias europeas "olvidadas" de este tipo. Por hacer un resumen, seguramente apresurado e impreciso:

La que dice que el despido a causa de baja médica es nulo cuando se pueda presumir que la baja es duradera.

La que dice que para hacer un despido colectivo en un solo centro de trabajo también hay que negociar un ERE y no despidos individuales.

La que dice que las extinciones voluntarias indemnizadas por cualquier causa originada por el empresario también cuentan como despidos en un ERE.

Las que dice que también hay sucesión de empresa (lo que los trabajadores llaman "que me tienen que subrogar") cuando se transmite solo la mano de obra si la actividad se basa en ésta.

La que dice que cualquier hora del día es o tiempo de trabajo o de descanso; no existiendo legalmente esa especie de cosa intermedia que se suele llamar "guardia localizada" por la que en un fin de semana no te puedes alejar de la empresa más de una hora pero no cobras si no te llaman.

La que dice que son discriminatorias las ventajas laborales de convenio para los matrimonios frente a las parejas de hecho.

En su día, la que decía que no se gastan vacaciones estando de baja, que era del 2009 pero no la metieron en el ET hasta el 2012.

En su día, la que decía que no se gastan vacaciones estando de permiso de maternidad, que era del 2004 pero no la metieron en el ET hasta el 2007.

La que dice que en vacaciones hay que cobrar el mismo salario variable que trabajando.

La que dice que durante el permiso de maternidad hay que aplicar las subidas salariales.

La que dice que el padre puede disfrutar del permiso de lactancia aunque la madre no trabaje por cuenta ajena.

Ya no una simple sentencia sino todo un tratado internacional suscrito por España (convenio 132 OIT) que da el derecho a que al menos uno de los periodos de vacaciones sea de 2 semanas seguidas.

Y seguro que hay y habrá muchas más, porque además está de moda en el mundo laboralista este tema de las sentencias europeas que vienen a decir que la normativa laboral española es incompatible en ciertos puntos con la europea. Pero en lo que respecta a todas estas sentencias parece que no tienen prisa para pasarlas a la legislación y no están "atados de pies y manos" ni hacen decretos para aplicarlas.