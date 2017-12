El gobierno quiere subir el salario mínimo un 20 por ciento en 3 años olvidando que en realidad no existe el salario mínimo.

Estos días puede que hayáis oído la noticia de que el gobierno, porque es más güeno que Obi Wan recién acostao, subirá el salario mínimo un 4% en el 2018 y quieren subirlo otro 16% hasta el 2020. Pero claro, si el salario mínimo actual son 707,60€ ¿cómo es que tu primo de Navalcarnero solo cobra 400€? Pues por la sencilla razón de que eso a lo que llaman salario mínimo no es el salario mínimo, nos ha jodido. ¿Ah no? A ver de qué te extrañas viviendo en Españistán, la tierra en la que los contratos fijos no son fijos , en la que los planes de pensiones no son pensiones y además los prejubilados no están jubilados , por citar solo unos ejemplos.

Ese salario que llaman mínimo en realidad no es mínimo por la sencilla y obvia razón de que es posible contratar a un trabajador y que cobre menos, por la más sencilla y evidente razón de que. Es decir que ese SMI de 14 pagas de 707,60€ en el 2017 que subirán a 735,90€ en el 2018 es a jornada completa. ¿Y eso es importante? Pues claro que sí. ¿Que te parecería si te dijeran que el SMI del 2018 será de 14 pagas de 1471,80€ con dos trabajos a jornada completa? Pues a lo mejor pensarías que te estarían tomando por imbécil porque no todo el mundo tiene ni puede tener dos trabajos a jornada completa. Pues esto es lo mismo: el SMI del 2018 será de 14 pagas de 735,90€ a jornada completa. Tócate las muelas María Manuela, ¿pero es obligatorio que los empleos sean a jornada completa? No. ¿Es obligatorio que los contratos sean indefinidos? No. ¿Los contratos temporales tienen un mínimo de duración? No. ¿Pues entonces qué tiene de mínimo el salario mínimo?

Dicho de otra forma: ¿te pueden hacer un contrato de un día? Pues claro que sí y de hecho se hace en algunos sectores en los que el I+D españistano evoluciona favorablemente como ejemplo del mundo civilizado, como la hostelería y la seguridad privada; por no hablar de las ETT y de las cárnicas. ¿Ese día tiene que ser a jornada completa? Pues no. ¿Por qué no? Pues porque no; a ver dónde pone eso. ¿Entonces te pueden hacer un contrato de un día de una hora? Pues claro que sí, o de media.

Por tanto, si la jornada y la duración de la relación no tienen mínimos y de ellos depende el salario, éste tampoco tiene mínimo. En el mejor de los casos se podría decir que hay un salario mínimo por hora en Españistán. Pero en Españistán no hay un salario mínimo del trabajador entendiendo como tal la remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familiares. ¿Y quién dice que eso sea o tenga que ser el salario? ¿Stalin? ¿El coletas? ¿El de la impresora que habla como Clint Eastwood cuando se le colaron chinos en el jardín? Pues no, lo dice la Constitución, ese texto to lleno de rojerío. Por tanto, decir que existe realmente el derecho al salario mínimo es lo mismo que decir que existe realmente el derecho a la vivienda y lo mismo que decir que existe el derecho a tener un Ferrari si te lo compras.

¿Y cuál es ese salario mínimo por hora en Españistán? Pues es que hasta eso es difícil decirlo porque quien escribió el ET tenía prisa porque empezaba la peli y no le dio tiempo a poner cuál es la jornada máxima anual. Solo puso cuál es la máxima semanal en promedio y allá te las compongas si luego tú no cobras por semanas como los americanos y si hay festivos y si hay jornadas irregulares y trabajo a turnos. Eso es que era mucho lío. Es la doctrina la que nos ha dicho posteriormente que la jornada máxima anual es de 1826,45h anuales a no ser que el convenio indique otra inferior. Por tanto, siendo el salario mínimo anual actual de 9.906,40€, sacamos la calcu de Miky y dividimos por 1826,45 y nos da 5,42. Es decir que, cifra que se comenta sola. Seguro que ahora muchos la ponen en una pancarta en el balcón porque se preocupan mucho por su país. Pero eso sí: esta cifra dentro de 3 años por lo visto subiría un 20% y llegará a ser de 6,51€ para que te sobre para ser rico y comprarte corbatas y sopa.