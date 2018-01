Hoy han subido la edad de jubilación pero puede que no te hayas enterado.

¡Feliz año nuevo! El gobierno de Españistán quiere celebrar este acontecimiento jubiloso con un aumento de la edad de jubilación, valga la redundancia. ¿Que es mentira porque no lo han dicho en la tele? Qué le vamos a hacer pero eso no quita que sea absolutamente verdad. Sencillamente,. No es una intención "para luego" ni es un proyecto de ley ni nada de eso sino que, ahora mismo que estás leyendo Laboro, ya ha subido de forma efectiva. ¿Y cómo es eso?

Subir la edad de jubilación sin que la gente se entere es tan sencillo como pactarlo con los sindicatos pero suspendiendo su entrada en vigor. ¿Te suena? Efectivamente, muchos han olvidado que. Alguno no es que lo haya olvidado sino que nunca llegó a enterarse, porque tuvieron la precaución de aprobar al mismo tiempo una disposición transitoria por la cual esa subida solo empezaría a entrar en vigor en el 2013. Otros también han olvidado quién gobernaba en agosto de 2011 y que curiosamente justo al mes siguiente convocaron elecciones de forma que, curiosamente también, la subida empezó a entrar en vigor cuando ya estaba gobernando otro.

Pero si es verdad que la edad de jubilación es a los 67a ¿por qué tu tío Gustavo se ha jubilado el mes pasado a los 65a? Pues muy sencillo: porque la entrada en vigor del aumento de la edad de jubilación no solo se suspendió hasta enero de 2013 sino que además se pactó aplicarla de forma progresiva. De forma que en enero de 2013 la edad ordinaria de jubilación subió a 65a y 1m, en enero de 2014 a 65a y 2m y así sucesivamente. En conclusión, hoy día 1 de enero de 2018 la edad ordinaria de jubilación ha subido a 65,5a y eso es tan cierto como que saldrá el sol. Como habrás captado, la edad ordinaria de jubilación seguirá subiendo el 1 de enero de cada uno de los años venideros, pero no porque vayan aprobando subidas nuevas en el futuro sino porque ya las tienen aprobadas desde el 2011. El proceso finalizará el 1 de enero de 2027, fecha en la cual la edad ordinaria de jubilación en el glorioso estado de Españistán será de 67a. Por supuesto, a no ser que antes vuelvan a reformar este tema.

También es cierto que esa es la edad ordinaria, porque si a día de hoy tienes solo 65a de edad y al menos 36,5a cotizados, entonces te puedes jubilar ya sin esperar a cumplir 65,5. Eso no es na, hombre, ¿quién a los 65 años de edad no tiene cotizados 36,5? Estudias, te sacas tu carrera y tu máster of the universe, de forma que desde los 28,5a o bien tengas trabajo o bien cobres el paro de forma ininterrumpida hasta los 65a sin perder ni un solo día de cotización, en líneas generales. ¿Que quieres cambiar de trabajo? Pues te apañas para que uno empiece justo al día siguiente de dimitir del otro, que seguro que eso es fácil. ¿Que te despiden y no te queda paro? No pasa na, esa misma tarde a las 16:00 te vas al SEPE, que seguro que está abierto, te buscan un empleo, que seguro que lo hay, pactas la entrevista a las 18:00, que seguro que la empresa está abierta, la haces, te cogen seguro y al día siguiente te contratan. Problema resuelto.

Lo que sí que puede ser un ligero problemilla es que también se pacto en el 2011 que esa cantidad de tiempo cotizado para poder seguir jubilándose a los 65a también fuera subiendo progresivamente desde enero de 2013. En resumen, el 1 de enero de 2027 en Españistán la edad de jubilación ordinaria será de 67a, o bien a los 65a si entonces tuvieras cotizados al menos 38,5a. ¿A que mola? ¿Te parece muy lejano el 2027? Pues a lo mejor si lo miras de otra forma no te parece tan lejano. Te coges la calculadora del iPhone, que no se equivoca que para eso es el mejor teléfono y por eso le ponen fundas con agujero para que se vea la marca, con toda la razón. Le das a las teclitas y resulta que te sale que en el 2027 tendrán 67a los que hayan nacido en 1960. Por tanto, todo españistano nacido desde el 1/1/60 no tendrá ninguna posibilidad de jubilarse a los 65a a no ser que tuviera 38,5a cotizados. En caso contrario, se tendrá que esperar a cumplir 67a o a llegar a los 38,5a de cotización, lo que antes suceda. ¿A que así dicho mola más?

Por supuesto, existe la posibilidad de jubilación anticipada... pero con rebaja en la pensión porque no las regalan. Por redondear, una jubilación anticipada por voluntad del interesado requiere que le falten 2a como mucho para la edad de jubilación legal y que tenga al menos 35a cotizados; y en caso de despido objetivo o ERE son 4a y 33a respectivamente. Además jubilarse anticipadamente supone una rebaja en la pensión a cobrar de entre el 6% y el 8% por año de anticipación, dependiendo del tiempo cotizado y de la causa de la anticipación. Pero hay que recordar que la edad legal de jubilación irá subiendo por lo explicado anteriormente, por lo que la edad mínima para la jubilación anticipada también subirá. Por ejemplo, quien en el 2027 tenga 35a cotizados pero no llegue a los 38,5a, se podrá jubilar a los 65 pero con un 16% de rebaja en la pensión.

¿Entonces cómo es que tu vecino del quinto derecha se ha prejubilado de la banca a los 55? Pues porque realmente no se ha prejubilado pero puede que ni siquiera él se haya enterado de lo que realmente ha hecho. ¿Entonces merece la pena suscribir un plan privado de pensiones? Pues puede que mereciera la pena si tal cosa existiera realmente, pero resulta que lo que llaman "plan de pensiones" realmente no es una pensión sino una simple inversión a futuro con tu propio dinero

Lo dicho: feliz año nuevo.