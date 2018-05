La Inspección de Trabajo sí que actúa incluso ante "denuncias" anónimas por internet.

Entre los trabajadores existe una falsa creencia de que la Inspección de Trabajo no hace nada, que si denuncias no te hacen ni caso, que son amigos de los empresaurios; porque por lo visto se creen que Manolo el del bar es un tío muy influyente que llama al ministro a su móvil personal a la hora de comer y se lo coge. Pero la Inspección sí que actúa y con un porcentaje alto de eficacia y eso no es solo una opinión sino que es un dato objetivo. Esto no es porque lo dice en Laboro sino porque lo dice en el BOE, concretamente en el, que está incluido en el Plan Estratégico de actuación para los próximos 3 años. Estos son los datos:

Falta o ilegalidad Actuaciones Resultados % Trabajo sin contrato escrito ni alta en la SS. 1.155.580 506.274 44% Trabajo sin contrato escrito ni alta en la SS "denunciado" por buzón anónimo. 31.245 11.437 37% Cobro indebido del paro. Actuaciones contra las empresas. 108.382 39.014 36% Cobro indebido del paro. Actuaciones contra los trabajadores. 126.390 51.735 41% Trabajo con contrato a tiempo parcial y jornada real superior. 42.679 10.196 24% Trabajo con contrato temporal en fraude de ley. 346.065 Empresas ficticias para facilitar o vender los papeles del paro. 107.909 13.828 13%

Suman más 1,5 millones de actuaciones y sin estar todas, porque no se incluyen las actuaciones en otros temas diferentes de los indicados en la tabla. Dichas actuaciones produjeron un total de más de 6.000 millones de euros de ingresos por sanciones, cotizaciones, etc. Digamos que sale a una media 4.000€ por actuación. Casi 900 millones de euros anuales. ¿Que no es mucho? A lo mejor parece algo más si se piensa que hace poco se publicó que volver a ligar la subida de las pensiones al IPC costaría 1.800 millones de euros anuales.

Sería necesario incrementar el nº de actuaciones para lo cual por un lado habría que ampliar el personal dedicado a las mismas, cosa que no depende de los trabajadores. Pero también sería necesario o al menos muy conveniente que los trabajadores incrementaran el nº de denuncias, aunque fueran las anónimas por el "buzón" de internet. El mejor inspector es el trabajador que "se chiva" porque no solo conoce lo que hacen los empresaurios sino que a veces también conoce cómo lo hacen. El mismo informe indica que. En Laboro tienes publicado un artículo que te explica lo que te interesa saber como trabajador sobre las denuncias ante Inspección de Trabajo , con enlace al famoso buzón anónimo.

Pero no hay que fijarse solo en el nº de actuaciones sino también en el porcentaje de "éxito", que ronda el 40% en los casos más claros. ¿Por qué no es superior? Obviamente será por falta de pruebas en la mayoría de los casos. ¿Qué puede hacer un inspector si Porfirio se tira por la ventana cuando llega la inspección? ¿Qué puede hacer si Toñi la camarera le dice que solo hace las 20h de su contrato pero en realidad hace 60? Por eso son más bajos los porcentajes de éxito en algunos temas.

También hay que tener en cuenta que esos 1,5 millones de actuaciones no afectan solo a 1,5 millones de trabajadores porque cada actuación puede afectar a varios trabajadores. Por ejemplo, si el inspector va a un merendero de verano y pilla a 7 "extras" trabajando sin alta ni contrato, eso es una actuación, no 7 actuaciones. Es decir que los trabajadores beneficiados por la actuación de la Inspección son millones en los últimos años. ¿Pero entonces por qué los trabajadores siguen opinando en general que la Inspección no sirve para nada o que no hace nada? Hay varias razones posibles:

Por padefismo puro y duro. Cuando un trabajador dice que la inspección no hace nada tiene la mejor excusa para no denunciar y por tanto para que toda la culpa de su precariedad o explotación laboral sea de los demás.

No serán pocos los empresaurios que hayan contribuido a extender ese rumor porque les conviene, ya que Manolo el del bar no le cuenta a Toñi la camarera que ha recibido de la Inspección una notificación, un requerimiento y menos aún una sanción.

El método "científico" de análisis estadístico de más de uno consiste en decir que lo que le pasó a él o a su primo hace dos años es lo que le pasa y le pasará siempre al resto de millones de trabajadores. El mismo razonamiento por el cual se concluye que la homeopatía funciona porque a mí me funcionó el mes pasao. Incluyendo los casos en los que el trabajador presenta denuncias anónimas, sin pruebas, con textos incomprensibles o incluso sin identificar correctamente al presunto denunciado.

Muchos trabajadores complementan su fuente de datos principal indicada en el punto anterior con sus fuentes de datos secundarios habituales: lo que dice su cuñao, lo que dicen los del bar, lo que dicen los del trabajo y lo que sale en la tele. Con estas fuentes de datos tan fiables ¿qué puede fallar en su análisis estadístico?

Porfirio o Toñi la camarera quizá se puedan enterar de una actuación no presencial de la Inspección cuando les llamen al despacho del inspector, cosa que habitualmente sucedería cuando fueran los denunciantes, posibles testigos o interesados directos, pero no en otro caso. Especialmente, la Inspección no les comunicará el resultado, con la posible sanción, a no ser que sean interesados.

Con lo que aquí tendríamos una posible vía de mejora. ¿Acaso tú te enteras siempre cuando a tu vecino le ponen una multa de tráfico por ir mamao a 200km/h? Pero sí que te enteras de que esas cosas suceden y esas sanciones se ponen porque lo ves en la tele, en los vídeos del helicóptero, en los vídeos de los controles de alcoholemia, etc. Si no se publicaran y difundieran constantemente esos vídeos sin duda habría muchas más infracciones de tráfico, porque la gente no se enteraría de que sí que hay muchos controles y sanciones, porque el vecino no se lo va a contar. Pues esto es lo mismo. Si hubiera publicación y difusión de vídeos de actuaciones de la Inspección en las empresas de los empresaurios hispánicos, otro gallo cantaría. Pero como dijo Don Quijte, con la iglesia hemos topado. ¿Hay interés político en que esto se difunda? ¿Hay interés político en fomentar las denuncias ante Inspección? Pues eso.